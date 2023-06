Traffico Roma del 27-06-2023 ore 11 | 30

(Di martedì 27 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneintenso sul grande raccordo anulare Code in carreggiata interna tra l’uscita di Tor Bella Monaca a via Tuscolana in esterna si rallenta tra Laurentina e CasilinaIncoronato sulla percorso Urbano della A24 da Portonaccio la tangenziale verso il centro e poi in tangenziale Tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico la figata anche via Flaminia da via di Grottarossa a via dei Due Ponti direzione Corso Francia sulla Cassia code per lavori tra Le Rughe Formello versoper i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Dai va bene una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

Leggi Anche, sgomberate quattro villette con piscina confiscate al clan Casamonica: ... che era in auto con la sua famiglia, e cui, al culmine di una lite, nata per diverbi sul, era stato ...La riapertura delle indagini nel 2008 La Procura diriaprì le indagini nel ... che hanno confermato come quella notte fu intenso ilaereo dalla base militare in ...Ritardi fino a 150 minuti sulla linea- Napoli.ferroviario in tilt per un cadavere ritrovato prima dell'alba, intorno alle 4 di questa mattina. L'uomo, trovato sui binari tra Pomezia e Campoleone, non aveva documenti con sé ...

Traffico Roma del 27-06-2023 ore 07:30 RomaDailyNews

Treni in tilt questa mattina, disagi per i pendolari diretti verso la capitale. Forti ritardi fino a 150 minuti e ...Riceviamo e pubblichiamo. È stata riaperta questa mattina, 27 giugno, via Zurla all’incrocio con via Casilina, la strada era stata interdetta al traffico a causa di una voragine. Presenti, l’Assessore ...