Traffico Roma del 27-06-2023 ore 10 | 00

(Di martedì 27 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord si rallenta sulla via Salaria tra Villa Spada e la tangenziale sulla Flaminia dalla raccolta via dei Due Ponti trafficata anche via Trionfale tra via ipogeo degli Ottavi e via di Casal del Marmo sulla via Aurelia ilrallentato tra il raccordo della circonvallazione Cornelia verso Piazza Irnerio code poi sul raccordo in carreggiata interna nei tratti Nomentana Tiburtina Casilina Ardeatina in esterna rallentamenti tra Salaria Cassia bis tra Aurelia e via del Pescaccio è ancora tra laFiumicino è l’uscita per Ostia sullaFiumicino code dal raccordo a via della Magliana direzione Eurrallentato poi sulle percorso Urbano della A24 da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale verso il centro è in tangenziale ...