(Di martedì 27 giugno 2023) Il caldo è un problema per le. Lediurne, e a volte anche notturne, le mettono a dura prova e foglie secche e radici asciutte sono all’ordine del giorno. Come bisogna comportarsi quindi quando lesi alzano? E quali sono leche sopportano meglio il caldo?in, come gestirle con le? guarda le foto Leggi anche › ...

In caso di coltivazione in solo bark , allora puoi procedere con l'dal basso secondo ... È quindi importantissimo scegliere quello giusto,le numerosissime proposte, che differiscono ...Con l'innalzarsi delle temperature e lo sviluppo della fioritura dei Gerani, aumenta ... Ecco come eseguire questa operazione correttamente: tenere la base del gamboil pollice, l'...Con l'innalzarsi delle temperature e lo sviluppo della fioritura dei Gerani, aumenta ... Ecco come eseguire questa operazione correttamente: tenere la base del gamboil pollice, l'...

Piante in casa d'estate: come prendersene cura con il caldo Io Donna

Tra innaffiatura e alte temperature, gestire le piante in estate non è facile. Tutti i consigli degli esperti per non perdere neanche una pianta questa estate!