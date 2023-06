Totti e Ilary | prime prove di pace | la conduttrice riconsegna a Francesco le chiavi del centro sportivo della Longarina

Un periodo tormentato, per Francesco. Non solo per il rocambolesco divorzio daBlasi e tutto quel che sta comportando. Ma anche, come spiega affaritaliani.it , perché la sua Numberten srl, società di cui è socio al 100%, ...Abbonati per leggere anche Leggi i commenti I commenti dei lettori Leggi anche Sfratto al club sportivo Longarina, passa la palla avvelenata: adesso litigano i cognati di Francesco...Quando, però, si tratta di esprimere affetto per una persona a lei cara, ecco che la figlia di FrancescoBlasi non si tira mai indietro. Così, nell'ultima storia Instagram postata ha ...

Francesco Totti, 6 milioni di debiti: altra mazzata dopo Ilary Blasi Liberoquotidiano.it

Prove di pace tra Ilary Blasi e Francesco Totti. A fare il primo passo è stata la conduttrice che ha consegnato ai legali della famiglia dell'ex capitano giallorosso le chiavi ...Riccardo, fratello dell'ex capitano della Roma e presidente della società, ha comunicato la ripresa delle attività ...