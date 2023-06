Tottenham | intesa ad un passo per Maddison

L'esterno statunitense classe 2000 mercoledì arriverà a Torino : base diverbale con il ... Per Vicario ilsborserà 20 milioni di euro, mentre Tonali al Newcastle diventerà il secondo ...Nelle scorse ore il club rossonero ha raggiunto l'con il Chelsea, che riceverà circa 15 ... 2023 - 06 - 26 14:25:34, Perisic e Reguillon in uscita Tanti esuberi da piazzare in casa ...... sul brasiliano ci sono Chelsea, Manchester City e soprattutto, mentre l'azzurro piace a ... Non resta che mettere nero su bianco anche l'con il Lille. Affare da circa 12 milioni ...

Tottenham, è fatta per Vicario: cifre e dettagli dell’intesa con l’Empoli Calcio in Pillole

Le notizie di calciomercato oggi lunedì 26 giugno 2023 e le trattative di giornata per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere. Calciomercato Juve: Giovedì possibil ...Il nuovo manager del Tottenham Ange Postecoglou potrebbe rinforzare la linea arretrata con il brasiliano Con l'ingaggio del brasiliano, il manager Ange ...