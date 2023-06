(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – Ventisei, emesse dai gip di Busto Arsizio, Novara e Lodi, sono state eseguite questa mattina tra Lombardia e Piemonte, nell'ambito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Varese, partite dal ritrovamento del cadavere di un ragazzo di 24 anni marocchino, appartenente a un gruppo di presunti spacciatori, abbandonato seminudo in una piazzola di sosta a bordo stradastrada statale 336 nel Comune di Lonate Pozzolo, con evidenti segni di violenza subita. Le 26, 24 in carcere, una agli arresti domiciliari e un divieto di dimora, hanno colpito un gruppo di persone, originarie del Marocco (eccetto un solo cittadino italiano con mansioni di autista), indagate a vario titolo per i reati di tortura con uccisione del, tentata ...

Torturato e ucciso nei boschi della droga, 26 misure cautelari Adnkronos

