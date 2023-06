Torturato e ucciso dalla sua banda criminale per un furto di droga e denaro | 25 arresti a Varese

(Di martedì 27 giugno 2023) Il cadavere di un ragazzo marocchino di 24 anni è stato ritrovato il 7 maggio scorso grazie alla segnalazione di alcuni passanti: era abbandonato, seminudo e con evidenti segni di percosse e torture, in una piazzola di sosta della SS336 nel Comune di Lonate Pozzolo (). In seguito alle indagini condotte dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia di Roma (Interpol), con l’ausilio della Polizia Scientifica, è stato possibile ricostruire il movente dell’omicidio, connesso a un regolamento di conti interno al gruppodi cui la vittima faceva parte dopo undida parte del 24enne. Nella mattinata di oggi, la Polizia diha concluso una vasta operazione che ha portato all’esecuzione di 26 misure cautelari: 24 persone in carcere, uno ...

Spacciatorenei boschi a Varese: 26 misure cautelari Tortura con uccisione del, tentata estorsione, rapina, detenzione di armi e reati in materia di stupefacenti , in particolare ......e servizi di osservazione in territorio estero eseguiti con il coordinamento del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia di Roma (Interpol) " si è giunti a identificare l'uomo, ...... indagate a vario titolo per i reati di tortura con uccisione del, tentata estorsione, ... hanno consentito di comprendere che l'uomo, successivamente identificato per un ragazzo di 24 ...

Torturato, ucciso e gettato sulla 336 di Malpensa: raffica di arresti InformazioneOnline.it

La Polizia di Stato di Varese ha concluso una vasta operazione che ha portato all’esecuzione di 26 misure cautelari di cui 24 in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 1 divieto di dimora in Lombardia ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...