Torna il Pos obbligatorio in tabaccheria | via libera a sigarette e marche da bollo con la carta

(Di martedì 27 giugno 2023)per i tabaccai l’obbligo del Pos per i pagamenti elettronici sulle vendite di, sigari, francobolli e bolli. L’Agenzia delle Dogane ha imposto la marcia indietro con una determinazione del 26 giugno che diventa immediatamente operativa a partire da oggi firmata dal direttore Roberto Alesse, e che cancella la posizione precedente del 25 ottobre 2022 firmata dal predecessore Marcello Milena.cosìil ricorso al Pos per tutti i rivenditori di generi di monopolio che riguarda quasi 50mila tabaccherie. Le multe Chi non permetterà i pagamenti elettronici pere francobolli rischia di incappare nella doppia sanzione di 30 euro, più il 4% del valore della transazione. Multa introdotta dal 30 giugno 2022 e che il governo Meloni non aveva più modificato, ...

In particolare, il direttore Alesse sottolinea come risultino "sul mercato variegate offerte del servizio, tra le quali tariffe flat, indipendenti dal numero di transazioni effettuate

Una nuova determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli cancella gli effetti della precedente: merito delle nuove offerte per il servizio pos