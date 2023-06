Torna il generale Figliuolo | commissario in Emilia-Romagna Stop a Bonaccini

(Di martedì 27 giugno 2023)ilFrancesco Paoloche sarà ilper la ricostruzione sui territori di, Marche e Toscana colpiti dalle recenti alluvioni. Secondo quanto trapela da fonti di governo su- giàstraordinario per l'emergenza Covid e Comandante operativo di vertice interforze (Covi) - è stata raggiunta l'intesa nella maggioranza e il via libera alla nomina arriverà oggi in occasione della riunione del Consiglio dei ministri che all'ordine del giorno, tra le altre cose, prevede un decreto legge disposizioni urgenti per la ricostruzione sui territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023. Esperto di logistica,era stato chiamato nel marzo 2021 dal ...

La nomina deldi Corpo d'Armata, già commissario straordinario per l'emergenza Covid - 19 , verrà ufficializzata nel Consiglio dei ministri nelle prossime ore. Il Governo indicherà, però, ...Il procuratoreCarlo Pellicano, nella sua requisitoria, parla di rischio "enorme, ... In aula sia discutere del vetro, di quel "numero impressionante di bottiglie" che ricoprivano la ...Firenze, 27 - 6 - 2023 - Da domani mercoledì 28 giugno a sabato 1° luglio"Fiom in festa" al circolo rondinella del torrino di Firenze. Al via la settima edizione della ...il Segretario...

Torna il Generale Figliuolo: sarà il Commissario per la ricostruzione ... TGLA7

Torna il generale Francesco Paolo Figliuolo che sarà il commissario per la ricostruzione sui territori di Emilia Romagna, Marche e ...Sarà Francesco Figliuolo il Commissario straordinario per l'emergenza post- alluvione e per la ricostruzione in Emilia-Romagna . La nomina del Generale di Corpo d’Armata, già commissario straordinario ...