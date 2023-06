Torino | ufficiale il rinnovo di Djidji fino al 2024

(Di martedì 27 giugno 2023) Ilrinnova ufficialmente con Koffi: prolungamento del contratto di un annoal 30 giugno delIlha comunicato di aver trovato l’intesa con Koffiper ildel difensoreal. Di seguito il comunicato del club. «IlFootball Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Koffial 30 giugno, classe 1992, è arrivato al Toro nell’agosto 2018 dopo sei anni tra le fila del FC Nantes. In quattro stagioni granata – intervallate dal prestito al Crotone nel 2020-’21 – il difensore ha totalizzato 99 presenze tra Serie A e ...

Si attende solo il comunicatoda parte del club, ma è lui il primo acquisto dei ... Nei prossimi giorni il giocatore sarà aper le visite mediche di rito e per la firma su un contratto ...... Tropea è facilmente raggiungibile grazie ai collegamenti Intercity da, Milano, Roma e ... Inoltre le attività di Trenitalia, come trenodi importanti manifestazioni, inoltre, confermano ...Le date: 9 ottobre 2023: VERONA " ARENA 14 ottobre 2023:" PALA ALPITOUR 17 ottobre 2023: ... Per gli iscritti al barMario, fanclubdel Liga, i biglietti saranno disponibili in presale ...

UFFICIALE – Torino, Djidji rinnova fino al 30 giugno 2024 Toro News

Djidji: il difensore centrale del Torino ha finalmente trovato l'accordo ufficiale per restare in maglia granata, allontanando così le voci di mercato.Torino, 27 giu. – (Adnkronos) – Il difensore del Torino Koffi Djidji ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Lo ha annunciato il club granata con una nota sul proprio sito ufficiale: “I ...