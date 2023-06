Torino | nuovo appuntamento per Vlasic

... Politica e Società dell'Università degli Studi di, è la nuova rettrice dell'Università ... Succede a Mariagrazia Monaci, docente di Psicologia sociale, in lizza per unmandato. In corsa per ...L'avvocato di Cospito, Flavio Rossi Albertini, ha detto al Corriere didi aver presentato ... recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Ilnumero di Wired in edicola ...... si aprirebbe lo spazio per l'inserimento di unelemento. Riflettori puntati anche sulla difesa e in particolare sul nome di Bremer. Il centrale brasiliano, acquistato un anno fa dalper ...

Torino, nuovo black out alla Crocetta (e in zona Mole). L'ira di residenti e negozianti Corriere della Sera

Adrien Rabiot avrebbe deciso di restare alla Juventus ma la sua permanenza non escluderebbe un nuovo ingresso a metà campo ...Per i 70 anni dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema, nata il 7 luglio 1953, creata da 7 intellettuali riuniti da Maria Adriana Prolo a Torino, una settimana di appuntamenti dal 2 all'8 luglio, ...