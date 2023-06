Torino | Izzo vicino al ritorno al Monza

Sono tre i candidati in corsa per Palazzo Vitale per la carica di presidente: Francesco Roberti per il centrodestra, Roberto Gravina per i progressisti (centrosinistra e M5S) ed Emiliocon la ...Intanto è vicinissimo il ritorno di Armandodal. Uno degli obiettivi è Matias Soulé , il Monza ha infatti incontrato l'agente del giocatore per capire quali margini di trattativa ci siano.Commenta per primo Come riportato da Tuttosport , il Monza continua a spingere per il ritorno in biancorosso di Armando, rientrato aldopo il prestito. I brianzoli vorrebbero riaccogliere il giocatore, ma il club di Cairo continua a chiedere 5 milioni di euro.

Torino, per Izzo sarà addio definitivo Torino Granata

Chi compra il Genoa Chi vende il Genoa Quotidianamente i tifosi rossoblu cercano notizie sui siti, sui giornali, ascoltando la radio o guardando la televisione. Ma le avversarie, le ...Dopo la morte di Berlusconi, inizia muoversi sul mercato il Monza, tante le trattative impostate Il futuro del Monza è ancora tutto da scrivere. Dopo la morte di Berlusconi si è parlato di una possibi ...