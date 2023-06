Torino - Festeggiati i 45 anni della Fiat Ritmo

Leggi su quattroruote

(Di martedì 27 giugno 2023) Proseguono gli eventi dedicati ai 45. Dopo la sfilata a Milano, 45 esemplarisegmento Csi sono radunati a, dal 23 al 25 giugno. Prima tappa, la collina di Superga dove varie versioni, tra cui anche alcuneCabrio Bertone, sono state parcheggiate per dar vita a uno scenografico 45, immortalato dalle fotocamere dei droni. Varie tappe. L'evento, organizzato dalClub Italia di Vigevano e da William Jonathan, noto per essere l'artefice dei raduni Panda a Pandino e di altri appuntamenti dedicati all'automotive, ha visto poi le auto proseguire in sfilata verso il centro di. Nelle tre giornate di raduno, i partecipanti hanno potuto arricchire la loro cultura ...