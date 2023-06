Torino | Becao e Acuna i due obiettivi per la difesa

(Di martedì 27 giugno 2023) Ilvuole rinforzare laper la prossima stagione e non a caso i duesarebberoIlvuole rinforzare laper la prossima stagione e non a caso i duesarebbero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per il centrale dell’Udinese sarebbe sfida coi turchi del Fenerbahce, mentre per l’argentino ci sarebbe pronto un triennale.

1 Per il post Schuurs , ilsi è interessato a Rodrigo, centrale brasiliano in scadenza nel giugno 2024 con l'Udinese . Per Tuttosport la società friulana chiede 10 milioni di euro , mentre il ds dei granata Davide ...A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio , rilasciando alcune dichiarazioni. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli ...... alla luce di un Giuntoli ormai deciso a fare le valige in direzione, dove lo aspetta la ... In entrata piacciono Dia , Berardi , Zielinski , Ferguson e, ma raggiungerli non sarà facile e ...

Torino, duello di mercato: in palio Becao dell'Udinese Footballnews24.it

L'insistenza della società granata per il centrale brasiliano può essere condizionata dalla questione Schuurs, nel mirino di Napoli e Crystal Palace ...