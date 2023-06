Fermato a Mosca un cittadino italiano , si tratta di Giovanni Di Massa , 61 anni, uno deidella compagnia energetica Iss International, di cui si sta già occupando la Farnesina, in contatto con il consolato generale nella capitale russa che sta seguendo il caso, per chiarire le ...Secondo quanto si apprende da altre fonti, si tratterebbe di Giovanni Di Massa, 61 anni, uno deidella compagnia energetica Iss International. Ilnon è agli arresti ma si trova in ...Ilitaliano di una compagnia energetica è stato fermato a Mosca e posto in libertà vigilata. Lo conferma la Farnesina, dopo che la notizia si era diffusa sui canali Telegram russi, secondo ...

Top manager italiano fermato a Mosca: Giovanni Di Massa accusato di possesso di droga leggo.it

