Tiro a volo | LE INESORABILI! Scocchetti | Bartolomei e Di Marziantonio dominano lo skeet a squadre | oro ai Giochi Europei!

(Di martedì 27 giugno 2023) Lofemminile parla italiano aiEuropei 2023: nella prima finale di giornata del, infatti, Martina, Simonae Chiara Disi mettono al collo l’oro superando la Slovacchia, mentre il bronzo va alla Repubblica Ceca. Con questo titolo l’Italia rafforza il primato nel medagliere generale della manifestazione, staccando la Spagna anche per numero di ori (19 contro 18 al momento). Il duello per l’oro vede l’Italia di Martina, Simonae Chiara Diregolare in modo perentorio la Slovacchia di Monika Stibrava, Vanesa Hockova e Danka Bartekova con un eloquente 7-1. La prime due serie vanno di misura alle azzurre, ...

Dopo il grande ritorno della scorsa stagione, l'ATV Tennis Open è pronto per la sua 13ª edizione. Da lunedì 10 a domenica 16 luglio la terra rossa del Circolo Anticoospiterà il Torneo Internazionale di Tennis Femminile ITF con $60.000 di montepremi. La manifestazione romana, che già vantava nell'albo d'oro nomi di spicco come quelli di Sara Errani, ...E intanto si allenano tutti, a cominciare da Anna Floris, che è stata invitata come ospite d'onore - per aver vinto la prima edizione - all'importante torneo romano dell'Anticoche ...: gradino più alto del podio nell'idividuale dello Skeet femminile

LIVE Tiro a volo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Italia ambiziosa nelle prove a squadre di skeet OA Sport

Lo skeet a squadre femminile parla italiano ai Giochi Europei 2023: nella prima finale di giornata del tiro a volo, infatti, Martina Bartolomei, Simona Scocchetti e Chiara Di Marziantonio si mettono a ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35: Per il momento è tutto. L'appuntamento è per le 15.45 con la finale femminile e per le 17.00 con la finale maschile. A più tardi! 13.33: Qualche diffic ...