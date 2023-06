Tiro a volo | Giochi Europei Cracovia 2023 | festa Italia | è oro nello skeet a squadre femminile

(Di martedì 27 giugno 2023) L’prosegue la sua marcia trionfale aidi. La squadra dello, composta da Martina Bartolomei, Simona Scocchetti e Chiara Di Marziantonio, batte la Slovacchia in finale e conquista una meravigliosa medaglia d’oro; terzo gradino del podio e medaglia di bronzo per la Repubblica Ceca. In virtù di questo successo l’consolida il primato nel medagliere generale con 19 ori contro i 18 della Spagna. Nella finalissima per l’alloro più prezioso Bartolomei, Scocchetti e Di Chiara spazzano via le slovacche Monika Stibrava, Vanesa Hockova e Danka Bartekova con un nettissimo 7-1. Nelle prime due serie le azzurre si impongono di misura per 11-10, mentre nella terza arriva un pareggio per 11-11. Il 12 colpito ...

Dopo il grande ritorno della scorsa stagione, l'ATV Tennis Open è pronto per la sua 13ª edizione. Da lunedì 10 a domenica 16 luglio la terra rossa del Circolo Anticoospiterà il Torneo Internazionale di Tennis Femminile ITF con $60.000 di montepremi. La manifestazione romana, che già vantava nell'albo d'oro nomi di spicco come quelli di Sara Errani, ...E intanto si allenano tutti, a cominciare da Anna Floris, che è stata invitata come ospite d'onore - per aver vinto la prima edizione - all'importante torneo romano dell'Anticoche ...: gradino più alto del podio nell'idividuale dello Skeet femminile

LIVE Tiro a volo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Italia ambiziosa nelle prove a squadre di skeet OA Sport

Lo skeet a squadre femminile parla italiano ai Giochi Europei 2023: nella prima finale di giornata del tiro a volo, infatti, Martina Bartolomei, Simona Scocchetti e Chiara Di Marziantonio si mettono a ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35: Per il momento è tutto. L'appuntamento è per le 15.45 con la finale femminile e per le 17.00 con la finale maschile. A più tardi! 13.33: Qualche diffic ...