Tim Summer Hits | retroscena | “Due cantanti si sono baciati nel backstage”

(Di martedì 27 giugno 2023) Al Timè scoppiato l’amore (o la passione?) fra duemaschi? Questo è quello che ha scritto Ivan Rota su Dagospia riportando un’indiscrezione di una cantante che avrebbe visto due sue colleghi “baciarsi in un antro oscuro del“. Tim: chii 70 artisti che si esibiranno sul palco https://t.co/pMhoiKzafZ #Tim— BICCY.IT (@BITCHYFit) June 15, 2023 “Una cantante che ha cantato in coppia al TimFestival giura di aver visto due giovani colleghi maschi baciarsi in un antro oscuro del“, si legge su Dagospia, con tanto di aiutino: “Aiutino:italiani, ma hanno a che fare con una nazione straniera“. Tim ...

In questi giorni l'abbiamo vista sui palchi di tutta Italia: dal concerto per l'Emilia Romagna alFestival a Roma. Ma sabato 1 luglio, , avrà l'appuntamento più importante: quello del suo matrimonio con il riservatissimo compagno , 43enne vicepresidente del settore marketing di Costa ...... New York -Fancy Food Show - Importante fiera americana dedicata al mondo del Food&Beverage. Il tema centrale di questa edizione è "L'innovazione nella finanza sostenibile" 10:00 -...... New York -Fancy Food Show - Importante fiera americana dedicata al mondo del Food&Beverage. Il tema centrale di questa edizione è "L'innovazione nella finanza sostenibile" 10:00 -...

Tim Summer Hits, le pagelle: Nek, ma perché deve fare il presentatore (voto 5); Fedez ha scoperto... Corriere della Sera

Pare che al Tim Summer Hits sia scoppiata la passione. Stando a quanto riferito da Ivan Rota su Dagospia , una cantante avrebbe visto due suoi colleghi “baciarsi in un antro oscuro del ...I presenti sono rimasti scioccati dall'accaduto che coinvolge Andrea Delogu: contattate anche le forze dell'ordine.