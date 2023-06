(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) –annunciaper il Collegamento Famigliare e il nuovoYouth Council. Si tratta di due novità per supportare ulteriormente i genitori e i tutori a garantire un’esperienza sicura agli adolescenti sulla piattaforma. Il Collegamento Famigliare introduce la possibilità di filtrare i video e gli hashtag, che si vogliono escludere, nella sezione “Per Te” del feed degli adolescenti a cui l’adulto è collegato. Per sviluppare al meglio questa funzione, già disponibile per tutti dallo scorso anno per filtrare i contenuti della sezione “Per Te” e del feed dei “Seguiti”,si è affidata agli esperti del Family Online Safety Institute, così da assicurare un bilanciamento tra quello che genitori e tutori reputano possa essere la migliore esperienza online e le preferenze ...

Per sviluppare al meglio questa funzione, già disponibile per tutti dallo scorso anno per filtrare i contenuti della sezione 'Per Te' e del feed dei 'Seguiti',si è affidata agli esperti del ...È in 'shadow ban' per via delle segnalazioni degli utenti Elisa Esposito ha spiegato di essere in 'shadow ban' su: nel mondo del social media questo avviene quandoalla piattaforma ...... l'estetica che a fine 2022 ha fatto impazzire millennial e Gen Z, e che suvanta oltre un ... Alessandra Filippi Ovviamente le tendenze modaanche dal palcoscenico di Glastonbury , ed è ...

TikTok, arrivano nuove funzioni Adnkronos

TikTok annuncia nuove funzioni per il Collegamento Famigliare e il nuovo TikTok Youth Council. Si tratta di due novità per supportare ulteriormente i genitori e i tutori a garantire un’esperienza sicu ...Tempi duri per Elisa Esposito, l'nfluencer conosciuta come la "prof di corsivo". La 20enne ha annunciato con un video di voler abbandonare TikTok: la piattaforma cinese, secondo ...