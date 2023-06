Thuram-Inter | ultimo passo prima della firma | nuovo appuntamento

(Di martedì 27 giugno 2023)sarà ungiocatore dell’formalmente da sabato, visto che il contratto col Borussia Monchengladbach scade il 30 giugno. Ecco quali saranno i prossimi passaggi. SI CHIUDE – In corso lagiornata di Marcusda giocatore dell’. Per l’attaccante francese, atterrato a Milano stamattina pocodelle 10, è il momento dell’idoneità sportiva al CONI. Si trattaseconda e ultima parte di visite mediche, dopo quelle all’Humanitas. Nel pomeriggio l’ormai ex Borussia Monchengladbach sarà in sede, per ladel suocontratto quinquennale che entrerà in vigore da sabato. Poi per lui ancora circa un paio di settimane di vacanze,di conoscere Simone Inzaghi e i ...

Riepilogo veloce delle ultime puntate: Big Rom vuole l', che si sta muovendo per riportarlo a Milano (affiancadolo in rosa a Marcus, preso a parametro zero e soffiato al Diavolo dopo il ...Oggi la firma del contratto. L'di Simone Inzaghi accoglie Marcus. Il figlio del celebre Lilian, classe 1997, di ruolo attaccante, è atterrato questa mattina a Milano, dove si sottoporrà alle consuete visite mediche, ...Possibile svolta in arrivo per il ritorno all'di Romelu Lukaku. Ecco gli ultimi aggiornamenti in casa nerazzurraÈ il giorno di Marcusall'. L'attaccante francese è sbarcato a Milano per iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro. Lukaku (LaPresse) - Calciomercato.itMarotta e Ausilio hanno bruciato la concorrenza del ...

Inter, è il giorno di Marcus Thuram: è arrivato a Milano per visite e firma - Sportmediaset Sport Mediaset

Marcus Thuram ha svolto le visite mediche e si prepara alla firma del contratto: diversi i sostenitori nerazzurri all'esterno del Coni ...Nel rinnovo dell’ex Juventus fino al 2026, infatti, dovrebbe essere inserita una clausola rescissoria di solo 10 milioni di euro. Una cifra piuttosto abbordabile che trasforma il nome di Morata in una ...