Thuram | finisce la prima giornata all’Inter | ha lasciato la sede!

Leggi su inter-news

(Di martedì 27 giugno 2023) Marcushala sede dell’Inter dopo la lungacon l’Inter. Il centravanti francese ha firmato con il club nerazzurro, ora vacanzeCONCLUSA ?hala sede dell’Inter dopo la lungadi visite mediche tra Humanitas e Coni, con tanto di firma in sede nerazzurra. Ad accompagnare il francese anche il papà Lilian. Oraandrà nuovamente in vacanza per rientrare a Milano in sede di ritiro, ovvero il prossimo 13 luglio. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati