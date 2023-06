Thuram | curiosità sul numero di maglia! Lukaku super interessato

(Di martedì 27 giugno 2023) Oggi l’Inter ufficializzerà, che si trova a Milano per le visite e le firme sul contratto. Il francese sceglierà anche il suo nuovodi maglia.osserva PRIMO COLPO ? Il T-Day è già partito:è sbarcato in Italia circa un’ora fa (vedi articolo) e tra pochi minuti si appresterà anche a fare le prime visite mediche con l’Inter. Una giornata piuttosto lunga, che si concluderà nel tardo pomeriggio con le firme sul contratto. Il figlio d’arte diventerà dunque il primo acquisto del calciomercato interista. Dopo l’addio definitivo di Edin Dzeko e quello probabilmente temporaneo di Romeluriporta a tre ildegli attaccanti in casa nerazzurra. Il francese si aggiunge infatti a Lautaro Martinez e al Tucu Joaquin Correa. La situazione ...

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiDa Weah a: figli d'arte verso la Serie A Due grandi figli d'arte vicinissimi alla Serie A, il campionato in cui i loro padri si ......e piùed entusiasmo. In questi 15 giorni di cose positive non ne sono accadute: ci sono stati contatti, trattative e proposte che sono sfumate, oltre a questa attesa infinita per, ...Con qualche. (di Claudio Russo - @claudioruss) Galtier e gli attaccanti Escludendo Mbappè ... Yazici , Tiago Djaló , Ikoné , Botman , David ; al Nizza un'annata con Gouiri e Khephren. ...