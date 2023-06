Thuram | arrivata la firma sul contratto nella sede dell’Inter! – Sky

(Di martedì 27 giugno 2023) Marcushato dentro ladell’Inter, dove ancora è presente assieme al padre Lillian con la dirigenza nerazzurra. Lo dice Matteo Barzaghi di Sky Sport. CONFERME – Marcusè ancora indell’Inter, dopo aver svolto in giornata le visite mediche di routine. Il giocatore hato finalmente ilche lo legherà fino al 2028 con la maglia nerazzurra. Il francese ha completato l’iter del trasferimento in compagnia del padre Lillian, ora mancano solamente gli annunci ufficiali.è il primo acquisto della campagna estiva di calciomercato dell’Inter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ...

È vero che i 6 milioni di ingaggio persono tanti, ma Dzeko costava di più, perché non ... Però a stamattina l'offerta non è. Che lo United possa mettere sul piatto una cifra del genere ...' Domani, invece, Marcusdovrebbe arrivare a Milano. È fatta anche per Bisseck, che arriverà ...lo farei partire solo davanti a una offerta senza senso e questa offerta al momento non è... ma l'accelerata decisiva degli arabi ènel weekend con 2 proposte al rialzo, per l'Inter ... tifosi preoccupati: persi Tonali, Maldini e Ibra, brucia il no diSul piatto 23 milioni di ...

Inter, Thuram è arrivato: visite mediche e firma Tuttosport

Marcus Thuram si veste di nerazzurro. Oggi è il giorno delle visite mediche e della firma per il giocatore francese, destinato a diventare un nuovo attaccante dell'Inter.Milan e Inter protagoniste sul mercato: Loftus-Cheek è a un passo dai rossoneri, raggiunto l’accordo col giocatore, vicinissimo quello con il Chelsea (circa 15 milioni di euro), ma ...