Thuram all’Inter | oggi l’ufficialità Numero maglia? Un’ipotesi ? CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 27 giugno 2023) Marcusdirà ufficialmente sì. In mattinata le visite mediche, per poi firmare in serata il suo contratto quinquennale. Suldi, vige una terza opzione PRIMO ACQUISTO ? È il “T Day“.è sbarcato in Italia. In mattinata previste le visite mediche del giocatore francese con l’Inter, poi l’idoneità e in serata le firme sul contratto.si legherà al nerazzurro per cinque stagioni con ingaggio pari a 6 milioni di euro. Praticamente le stesse cifre di Edin Dzeko, ma col vantaggio del Decreto Crescita da poter sfruttare. Il figlio d’arte, soffiato al Milan, diventerà il primo acquisto dell’Inter in vista della prossima stagione. Poi toccherà ad Azpilicueta (vedi articolo). Si ragiona anche suldi ...