‘The Ocean Race’ a Genova | Alice con esoscheletro in regata a Genova

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) –, la più straordinariavelica intorno al mondo, che compie 50 anni, è arrivata per la prima volta in Italia a. Protagonista di un charity event unico nel suo genere nella storia della nautica saràLeccioli con il suo‘Felicità’, così lo battezzò la ventunenne ferrarese affetta dalla nascita da diparesi spastica quando nel 2019 una donatrice anonima, a seguito di una campagna di sensibilizzazione, le regalò ‘Ekso’. Si tratta di unriabilitativo robotizzato per la deambulazione di persone con deficit motori agli arti inferiori (paraplegie e tetraplegie complete e incomplete, emiplegie, sclerosi multipla, ictus). Un gioiello della tecnologia distribuito in ...

Race', la più straordinaria regata velica intorno al mondo, che compie 50 anni, è arrivata per la prima volta in Italia a Genova. Protagonista di un charity event unico nel suo genere nella ..."Un effetto che stiamo vedendo anche in questi giorni diRace, con l'eventoGrand Finale che vede migliaia di spettatori in arrivo a Genova su voli provenienti dall'estero." TAGS ryanair ...Nel Waterfront di Genova, in occasione dell'arrivo diRace , la regata velica intorno al mondo che ha compiuto 50 anni, Alice è salita per la prima volta a bordo di una barca, anzi due: la ...