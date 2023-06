The Bourne Identity dove è stato girato il film? FOTO

(Di martedì 27 giugno 2023) Thesoprattutto tra tre paesi e cioè Francia, Italia e Repubblica Ceca. La sequenza finale delinvece arriva, almeno in parte, dall’isola greca di Mykonos. Ilcon protagonista Matt Damon ci presenta scenari mozzafiato in sequenze d’azione a ritmo elevatissimo. Parlando dell’Italia, in alcune sequenze appare evidente uno scenario ligure che scopriamo essere quello del Molo di Oneglia in provincia di Imperia. Si tratta di un posto splendido che fa da sfondo all’azione del, ma che non viene sottolineato anche per la natura del. Da Imperia il protagonista si dirige a Zurigoè suo compito decifrare un codice bancario che si ritrova sotto la pelle, in realtà però le sequenze ambientate ...

IDENTITY Matt Damon veste per la prima volta i panni di Jasonnel film del 2022 che ha dato il via alla saga cinematografica. InIdentity , su Rete4 alle 21.25, un uomo ...Stasera in TV: i film da non perdere di martedì 27 giugno 2023. Super 8,Identity o Green Book Ecco i migliori film in programma ...Su Rete 4 dalle 21.31identity. Jasonviene trovato su una spiaggia ferito: quando si sveglia ha un'amnesia totale. Cerchera' quindi di scoprire la sua identita'. Su Sky Cinema ...

The Bourne Legacy, ecco qual è stata la scena più difficile da girare ... ilGiornale.it

Greetings card shop has been trading in Bourne since 1985 and is due to serve its final customers on September 9 when owner Deborah Taylor begins retirement.You can't replace Jason Bourne. Matt Damon's hard-fighting, mysterious super-spy has led four different action films over the last 20 years, and left a pretty clear impression on the action cinema ...