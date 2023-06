Testamento di Silvio Berlusconi | il rumor | “Modificato durante il penultimo ricovero”

(Di martedì 27 giugno 2023) Ildiverrà aperto in questi giorni. Il notaio incaricato dovrebbe essere Arrigo Roveda dello studio Rlcd di Milano, fedelissimo del Cavaliere. Si parla di una cifra che si aggirerebbe intorno ai 4 miliardi.deteneva il 61% della Fininvest, mentre la quota restante è suddivisa in parti uguali tra i figli. Neldovrebbe essere definito come sarà suddivisa la quota nelle disponibilità di, pari al 20%. Mentre il restante 40% va in automatico ai 5 figli in quote uguali, vale a dire l’8% a testa. A restare fuori sono le aziende della holding Fininvest: Mediaset, Mondadori e il Monza. Per la quota di cui aveva diritto di disporre liberamente si ipotizza che il Cavaliere abbia fatto una ...

Cresce l'attesa per conoscere il testamento di Berlusconi. Prevista in un primo momento per oggi, l'apertura delle ultime volontà del Cav, slitterà agli inizi di luglio. Segno meno per Mfe A (-0,34%) ed Mfe B (-1,5%) in attesa di conoscere il testamento di Berlusconi. Per l'apertura del testamento di Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno, si dovrà attendere infatti ancora qualche giorno.

Berlusconi, nel testamento «continuità» per le aziende. A Fascina l’usufrutto della villa di Arcore (e denaro) Corriere della Sera

