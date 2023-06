Test del Dna agli occupanti dell' hotel Si stringe il cerchio sul sequestro di Kata

'Si potrà decidere di mostrare le storie per 6, 12, 24 o 48 ore, o mostrarle in maniera permanente sulla tua paginaprofilo. La funzione Storie di Telegram si trova nelle fasi finali die ...FIRENZE.dna agli ex occupanti dell'ex hotel Astor e ai reperti sequestrati nelle stanze della struttura all'indomani dello sgombero: i risultati, secondo quanto emerso, potranno servire per future ...E in questo ambito hanno disposto ildna a chi viveva nell'ex albergo, sgomberato nei giorni scorsi. Sottoposti aanche i reperti rinvenuti nell'edificio. I risultati, secondo quanto ...

IT-Alert, il 28 giugno il primo test regionale del sistema di allarme pubblico LA NAZIONE

Charles Leclerc e Carlos Sainz alla vigilia del GP d’Austria del Mondiale di Formula 1 2023 sono scesi in pista sul circuito di Fiorano a bordo ...A ogni persona ascoltata in qualità di testimone è stato chiesto il consenso per il prelievo del profilo genetico ...