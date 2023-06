Terza e ultima puntata di Sophie Cross su Rai1 il 27 giugno | un vecchio caso riaccende le speranze di Sophie?

(Di martedì 27 giugno 2023) Si conclude– Verità nascoste: stasera va in onda lasu. E’ la nuova serie tv thriller, frutto di una co-produzione europea tra Francia, Belgio e Germania, composta da sei episodi per ora (tre nella prima stagione, tre nella seconda). La vita di(interpretata da Alexia Barlier), avvocato di successo, e del marito Thomas (Thomas Jouannet), commissario di polizia, sta per cambiare radicalmente. Un giorno, il figlio Arthur di cinque anni sparisce senza lasciare tracce. Si pensa a un rapimento, ma non arriva nessuna richiesta di riscatto. La polizia interrompe le indagini, ma Thomas enon si arrendono. Anzi, la donna abbandona ...

... 47 apparizioni e 5 gol nella seconda, con la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa Italiana; 45 presenze senza gol nellae poi l'exploit personale in quest', dove è sceso in campo 48 ...la Norvegia. Solo due passeranno alla fase successiva e Tonali e compagni devono vincere per ... Alla vigilia dellagara della fase a gironi i pronostici lasciano comunque grandi speranze ...... 47 apparizioni e 5 gol nella seconda, con la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa Italiana; 45 presenze senza gol nellae poi l'exploit personale in quest', dove è sceso in campo 48 ...

Sophie Cross - Verità nascoste, stasera in tv la terza e ultima puntata: le anticipazioni Today.it

Genova. L’Amerigo Vespucci, in partenza per il giro del mondo, ospiterà l’Opening della 3^ edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour che si concluderà a Venezia il 29 luglio con la cerimonia di pr ...La prima volta di Peter Sagan al Tour de France è stata nel 2011 quando vestiva la maglia della Liquigas. Si aggiudica tre tappe: due per distacco e la terza vincendo la volata di gruppo. Sabato con l ...