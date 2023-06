Terremoto giudiziario sul Pd in Calabria Indagati per mafia Oliverio e Adamo 43 arresti

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 giugno 2023)per il Partito Democratico calabrese. Sono 43 le misure cautelari a carico di altrettantieseguite dalle prime ore di oggi dai carabinieri del Ros, con il supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri di Crotone, Cosenza, Catanzaro, Potenza, Parma, Brescia, Milano e Mantova e dello Squadrone Eliportato. Ventidue di questi sono accusati di associazione di tipo mafioso; 9 per associazione per delinquere; tre per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravata dalle finalità mafiose. L’indagine è coordinata dal procuratore distrettuale antidel capoluogo, Nicola Gratteri. Tra gli, l’ex deputato e presidente della Regione, Mario, l’ex deputato e vice-presidente ...