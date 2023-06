Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 giugno , alle 14.10 , Mujgan dà appuntamento a Zuleyha nel bosco fingendosi Yilmaz . L'ex sarta, una volta raggiunto il luogo dell'incontro, si ...tornerà domani, mercoledì 28 giugno , alle 14:10 circa su Canale 5 , con un nuovo episodio. La soap opera, ambientata in Turchia negli anni settanta, è stata trasmessa su Atv dal 2018 al ...Tra gli altri programmi, La Vita in Diretta su Rai Uno (1.831.000, 23.9%) non ha retto il confronto con(2.445.000, 22.4%). Si conferma Beautiful (2.324.000, 19.9%) mentre tra i cartoni ...

Nelle puntate della soap in onda in Italia nella settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2023, la vita di Zuleyha è in bilico. In Terra Amara, Zuleyha si è suicidata Riavvolgiamo il nastro prima di fare ...Nella puntata di Terra amara in onda il 2 luglio, Hunkar affronterà Sevda e sarà profondamente ferita dalle sue parole ...