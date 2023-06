Terra Amara | anticipazioni trama 28 giugno | Mujgan spara a Zuleyha

(Di martedì 27 giugno 2023)delladidella puntata in onda mercoledì 28alle 14:10 circa su Canale 5.tornerà domani, mercoledì 28, alle 14:10 circa su Canale 5, con un nuovo episodio. La soap opera, ambientata in Turchia negli anni settanta, è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. La storia di Züleyha è disponibile anche su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma streaming sono pubblicate tutte le puntate della soap andate in onda fono ad oggi. Prima di svelare ledelladi domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 27: ...

Tra gli altri programmi, La Vita in Diretta su Rai Uno (1.831.000, 23.9%) non ha retto il confronto con(2.445.000, 22.4%). Si conferma Beautiful (2.324.000, 19.9%) mentre tra i cartoni ...Sono tempi di cambiamenti nei palinsesti televisivi e Mediaset non è da meno. In queste ultime ore è giunta una notizia che deluderà molti spettatori: i vertici del Biscione ...... Rai Uno: Sei sorelle ha avuto spettatori (%); Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato spettatori (%); Canale 5: Beautiful è stato seguito da telespettatori (%); Canale 5:ha ...

Anticipazioni Terra Amara, colpo di scena fatale: trovato il corpo senza vita MovieTele.it

Proseguono gli appuntamenti su Canale 5 con Terra Amara. Nuovi intrighi e colpi di scena attendono gli appassionati telespettatori della soap turca. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda ...Rivedere la puntata di ieri di Terra Amara grazie a Mediaset Infinity: i video della soap opera turca sono disponibili in streaming.