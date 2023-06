Terra Amara 3-9 luglio 2023 | anticipazioni

Nella puntata diprevista il 28 giugno 2023 Mujgan ha di nuovo dato retta a zia Behice , e credendo che Adnan sia figlio di Zuleyha e Yilmaz si è recata dalla rivale per liberarsene per sempre. Mentre le ...Successivo Fiction & Soapanticipazioni mercoledì 28 giugno 2023 Niccolo Maggesi - 27 Giugno 2023 Sei Sorelle anticipazioni mercoledì 28 giugno 2023 Niccolo Maggesi - 27 Giugno 2023 Un ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 giugno , alle 14.10 , Mujgan dà appuntamento a Zuleyha nel bosco fingendosi Yilmaz . L'ex sarta, una volta raggiunto il luogo dell'incontro, si ...

Anticipazioni clamorose per le prossime puntate di Terra amara in onda in Italia: ecco che cosa succederà a Yilmaz che sarà coinvolto in un incidente stradale, moriràNelle puntate della soap in onda in Italia nella settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2023, la vita di Zuleyha è in bilico. In Terra Amara, Zuleyha si è suicidata Riavvolgiamo il nastro prima di fare ...