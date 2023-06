Ternana | Stefano Bandecchi vende la società

(Di martedì 27 giugno 2023) Il club passa ad un imprenditore del settore farmaceutico, closing per il 15 luglio E’ ufficiale la cessione della, con il trasferimento delle quote del club che si era reso necessario dopo l’elezione a sindaco di Terni dell’ormai ex presidente. Il club ha pubblicato in mattinata una nota ufficiale nella quale si annuncia che laè stata ceduta a “un imprenditore a capo di una casa farmaceutica Italiana”. “Nella scorsa notte si è positivamente conclusa la trattativa per la cessione della totalità della quote dellaCalcio dall’Università Niccolò Cusano ad un imprenditore a capo di una casa farmaceutica Italiana – si legge nel comunicato ufficiale-. Tra le varie proposte giunte la scelta è ricaduta su chi ha fornito all’Ateneo maggiori garanzie non solo ...

Unicusano sarà sempre legata allaed ai propri tifosi, non soltanto per la presenza diBandecchi quale sindaco della città ma per l'affetto sincero che negli anni si è consolidato in ...Prima il diverbio, poi le mani addosso. Il neo sindaco di Terni ,Bandecchi , si è reso nuovamente protagonista di un episodio controverso. Il primo cittadino - che a breve cederà la- è stato ripreso in un video, diffuso da Antonello Caporale de il ......con sconcerto quanto accaduto all'esterno del Palazzo comunale di Terni tra il sindaco...solidarietà nei confronti del dipendente comunale e di tutti i rappresentanti della stampa. ...

