L'annuncio del vicepresidente del Cda di Unicusano, Stefano Ranucci. Closing previsto entro il 15 luglio...è stata ceduta a 'un imprenditore a capo di una casa farmaceutica Italiana'. 'Nella scorsa notte si è positivamente conclusa la trattativa per la cessione della totalità della quote della Ternana Calcio dall'Università Niccolò Cusano a un imprenditore a capo di una casa farmaceutica italiana'.

Terni, 27 giugno 2023 - Ternana ceduta a "un imprenditore a capo di una casa farmaceutica italiana". L'annuncio lo dà su Tag24.it, il portale di Unicusano, il vicepresidente del Cda dell'Ateneo telema ...Stefano Bandecchi da oggi non è più il proprietario della Ternana. Il presidente del club umbro e del marchio Università Niccolò Cusano è diventato sindaco di Terni e per questo ha scelto di cedere le ...