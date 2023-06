Ternana | Bandecchi cede il club a capo di una casa farmaceutica

(Di martedì 27 giugno 2023) Vista l’elezione a sindaco di Terni del presidente Stefano, laCalcio tra pochi giorni sarà venduta: a dare la notizia ai microfoni di Tag24, sito di informazione dell’Unicusano, è stato il vice presidente del CdA dell’università, proprietaria delrossoverde, Stefano Ranucci: “Nella scorsa notte si è positivamente conclusa la trattativa per la cessione della totalità della quote dellaCalcio dall’Università Niccolò Cusano ad un imprenditore adi unaitaliana. Tra le varie proposte giunte la scelta è ricaduta su chi ha fornito all’Ateneo maggiori garanzie non solo economiche ma anche gestionali”. Ranucci spiega che l’operazione finanziaria verrà chiusa il prossimo 15 luglio. “Il closing è previsto per il 15 luglio ...

Ternana, è ufficiale: Bandecchi ha ceduto il club. Closing entro il 15 luglio La Gazzetta dello Sport

Il vicepresidente del Cda di Unicusano conferma la conclusione dell’operazione. Closing il 15 Luglio. Si parla di una azienda con sede a Bologna e Pomezia Dopo l’anticipazione data ieri in tv da Stefa ...Il gruppo Unicusano ha ceduto ufficialmente la Ternana. La notizia, che era nell'aria da giorni, è stata comunicata dallo stesso gruppo che ha annunciato la cessione a un farmacista italiano di cui no ...