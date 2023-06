Un carriera politica iniziata da consigliere comunale quella di Roberti, proseguita in Consiglio provinciale, poi come sindaco di, presidente della Provincia di Campobasso, ora alla guida del ...Per non perdere il treno Schlein si presenta eanche Conte. "Si cerca il sottomarino, ma ... Già oggi asi troverà di nuovo con Conte in vista della campagna elettorale per le ...Gianfranco De Luca, Vescovo della Diocesi di- Larino. A seguire, vi è poi stata la ... dall'originalità dei carri e dalla passione della sua gente che accoglie edi tanti visitatori, ...

Termoli abbraccia il nuovo presidente della Regione Roberti - Politica Agenzia ANSA

Termoli ha abbracciato il nuovo presidente della Regione Molise al suo ritorno in città ieri a tarda sera. Accolto con applausi e fuochi d'artificio al suo arrivo nella sede elettorale, Francesco Robe ...La segretaria nazionale del Pd a Termoli: “Il Molise laboratorio d’Italia. Avete fatto l’unica cosa possibile: puntare sull’unità delle idee e dei valori. Io sarò al vostro fianco per spingere questa ...