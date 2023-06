Tensione in Rai | l’indiscrezione su Bianca Berlinguer | minaccia di lasciare “CartaBianca” a causa dei nuovi palinsesti

(Di martedì 27 giugno 2023) Dopo Fazio, Littizzetto, Gramellini e Annunziata, arriva anche. Sono i delusi della Rai. C’è un’indiscrezione secondo cui anche la nota presentatrice di Cartaavrebbeto l’addio alla Rai se non le tutelano il programma. Il timore di– emerso dopo la presentazione deiautunnali annunciati dall’ad Roberto Sergio al consiglio di amministrazione – è che l’organizzazione prevista da settembre, in cui ci sarebbero programmi che si rivolgono allo stesso tipo di pubblico interessato all’attualità, possano cannibalizzarsi tra loro. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, il martedì alla stessa ora di Cartaci sarà, infatti, anche Belve su Rai2, il programma dove Francesca Fagnani ...

Tempi di traslochi inUna scelta che rischia di mettere la conduttrice di CartaBianca a non poter fare ascolti sufficienti. Ora si vedrà se deciderà di restare o meno. D'altronde, sono tempi di ...I prossimi appuntamenti con Un Posto al Sole, storica soap, saranno ricchi di spunti interessanti per i fan, che potranno come sempre seguire le puntate da ...e Rosa c'è un nuovo momento di... si trova il procuratore Riccardo Ferri a continuare le indagini di Omicidio alla, dove era ... dal conte di Montecristo a John Wick, ma anche un thriller ad alta', come scrive nella ...

Tensione in Rai, l'indiscrezione su Bianca Berlinguer: minaccia di ... Open

Nonostante il suo programma sia stato riconfermato nel palinsesto televisivo, sono molte le tensioni tra la conduttrice e i vertici della rete. Ecco perché.Cosa succede nelle puntate di Un Posto al Sole a luglio 2023 Scopri dettagli e anticipazioni degli episodi in onda su Rai 3!