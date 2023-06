Tennis | WTA | dal 2024 aria di cambiamenti Calendario e ranking | quante modifiche!

Leggi su oasport

(Di martedì 27 giugno 2023) Sta per arrivare un radicale cambiamento all’interno del circuito WTA. Riformata in maniera praticamente completa la struttura del, se non per le date quantomeno per le categorie dei tornei e per le limitazioni più o meno importanti in termini di partecipazione. Andiamo a scoprire tutte le novità, anche in materia di classifica. I WTA 1000 diventeranno dieci. Non ci sarà più Wuhan e finirà l’alternanza Doha-Dubai, che ora avranno entrambi lo stesso livello. C’è inoltre un decimo evento del quale ancora si deve conoscere il luogo. Inoltre, l’obiettivo è di avere un prize money pari a quello dell’ATP con anno chiave il 2027 per gli eventi combined e il 2033 per quelli non combined. Verranno poi estesi su due settimane sette di essi: Indian Wells, Miami, Madrid, Roma e Pechino a partire dal, Canada (Toronto/Montreal) e Cincinnati a partire ...