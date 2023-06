Tennis | Wta Bad Homburg | Errani fuori al 2° turno

(Di martedì 27 giugno 2023) Bad, 27 giu. -(Adnkronos) - Finisce al secondola corsa di Saranel torneo Wta 250 di Bad(erba, montepremi 259.303 dollari). La 36enne di Massa Lombarda, numero 80 del mondo, ha ceduto per 6-2, 7-5, in poco più di un'ora e mezza di partita, alla russa Varvara Gracheva, numero 43 del ranking Wta ed ottava testa di serie.- seguita nel suo box oltre che da coach Pablo Lozano anche da Roberta Vinci - può recriminare per non aver sfruttato per due volte un break di vantaggio nella seconda frazione.

La 36enne di Massa Lombarda, n.80 del ranking, dopo il netto successo dell'esordio sulla belga Zanevska, n.92, ha ceduto per 6 - 2 7 - 5, in poco più di un'ora e mezza di partita, alla russa ...Partiamo proprio dal torneo femminile di Bad Homburg (250) . Errani ha perso contro la testa di serie numero 8 Varvara Gracheva con il punteggio di 6 - 2, 7 - 5, riuscendo solo nel secondo set a ...Termina al secondo turno la corsa di Sara Errani nel250 di Bad Homburg , sconfitta in due set da Varvara Gracheva . Dopo un primo set abbastanza dominato dalla russa che ora gioca con passaporto francese sul circuito per 6 - 2, nel secondo parziale ...

WTA 500 Eastbourne e WTA 250 Bad Homburg: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo tre azzurre (LIVE) LiveTennis.it

Bad Homburg, 27 giu. - (Adnkronos) – Finisce al secondo turno la corsa di Sara Errani nel torneo Wta 250 di Bad Homburg (erba, montepremi 259.303 dollari). La 36enne di Massa Lombarda, numero 80 del m ...Sta per arrivare un radicale cambiamento all'interno del circuito WTA. Riformata in maniera praticamente completa la struttura del calendario, se non per le date quantomeno per le categorie dei tornei ...