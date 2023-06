Tennis | Wimbledon Qualificazioni | avanza Stefanini | fuori Brancaccio

(Di martedì 27 giugno 2023) La toscana ha liquidato in due set Alves e ora affronterà Hon LONDRA (INGHILTERRA) - Esordio positivo per Lucrezianel tabellone femminile delledi, terzo Slam del ...

La toscana ha liquidato in due set Alves e ora affronterà Hon LONDRA (INGHILTERRA) - Esordio positivo per Lucrezia Stefanini nel tabellone femminile delle qualificazioni di, terzo Slam del 2023, che si stanno disputando sui campi in erba di Roehampton, a Londra (lunedì 3 luglio il via al tabellone principale con i match che si disputeranno all'All England Club).... in un'ora e sei minuti di gioco, dalla tunisina Ons Jabeur, n.6 del ranking e quarta favorita del seeding, che sui prati vanta la finale adello scorso anno ed un titolo vinto a Birmingham ...Su: "La risposta scontata è fare il meglio possibile, ma quello che voglio vedere è il ... Se lui gioca con maggior convinzione in sé, allora il suo livello diè da top player, ...

Il video di Berrettini a una settimana da Wimbledon spaventa i tifosi: non è lui Fanpage.it

La toscana si è arresa per 6-3 6-2 alla più quotata tunisina EASTBOURNE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Nulla da fare per Jasmine Paolini nel primo ...La toscana ha liquidato in due set Alves e ora affronterà Hon LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Esordio positivo per Lucrezia Stefanini nel tabellone femminile delle qualificazioni di Wimbledon, ...