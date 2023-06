Tennis | Torneo Bad Homburg Errani eliminata al secondo turno

(Di martedì 27 giugno 2023) La romagnola ha ceduto per 6-2 7-5 alla russa Gracheva ROMA - Finisce all'avventura di Saranel "BadOpen" (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) di scena sui prati della città dell'Assia, in Germania. La 36enne di Massa Lombarda, n.80 del ranking, dopo il netto success

IntervisteLo abbiamo visto vincere sul cemento di casa di Indian Wells ed ormai Taylor Fritz è da tempo ... "Ci credevo davvero, è sempre dura riporre aspettative in unspecifico. A dire ...La romagnola ha ceduto per 6 - 2 7 - 5 alla russa Gracheva ROMA - Finisce al secondo turno l'avventura di Sara Errani nel "Bad Homburg Open" (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) di scena sui prati ...Il siciliano ha dovuto salutare ilsull'erba del Devonshire Park (791.545 euro di montepremi), ultimo appuntamento del circuito insieme all'omologodi Mallorca prima di Wimbledon. ...

Tennis, i pronostici sui tornei Atp e Wta di lunedì 26 giugno Il Veggente

Sta per arrivare un radicale cambiamento all'interno del circuito WTA. Riformata in maniera praticamente completa la struttura del calendario, se non per le date quantomeno per le categorie dei tornei ...La romagnola ha ceduto per 6-2 7-5 alla russa Gracheva ROMA (ITALPRESS) - Finisce al secondo turno l'avventura di Sara Errani nel 'Bad Homburg ...