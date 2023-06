Tennis | Atp Eastbourne | Cecchinato ko al primo turno

Veloce eliminazione al primo turno per Marco Cecchinato nell'250 di Eastbourne , torneo che precede il terzo slam stagionale, ovvero Wimbledon. Il tennista siculo, al suo esordio sull'erba in questo 2023, è stato sconfitto con il punteggio di 6 - 3 6 - 3 ...EASTBOURNE (INGHILTERRA) - Avvicinamento a Wimbledon per Lorenzo Sonego , oggi impegnato sull'erba dell'250 inglese di Eastbourne: nel primo turno c'è Zhizhen Zhang per il torinese. Termina al primo turno l'avventura di Marco Cecchinato ; l'azzurro viene eliminato in due set (doppio 6 - 3) contro lo ...All'esordio affronterà per la prima volta il cinese Zhizhen Zhang, numero 54, il suo best ranking. Zhang è stato il primo cinese a giocare a Wimbledon nel main draw, a entrare in Top 100 e a ...

Tennis, Jannik Sinner in caduta libera nella Race: invertire la rotta per essere a Torino OA Sport

Eastbourne, 27 giu. - (Adnkronos) – Si ferma all’esordio l’avventura di Marco Cecchinato nell’Atp 250 di Eastbourne (erba, montepremi 791.545 euro). Il siciliano, numero 88 del mondo, cede allo ...Il diretto avversario al dominio nel circuito è Novak Djokovic chenon ha certo bisogno di presentazioni; per fare un recap della sua carriera servirebbe una monografia a parte. 98 tornei ATP vinti di ...