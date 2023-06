Tennis | Andy Murray allontana il ritiro | “Non arriverà a questo Wimbledon | posso continuare almeno altri due anni”

Leggi su oasport

(Di martedì 27 giugno 2023)è un esempio da seguire. Il giocatore scozzese è riuscito, con tanta sofferenza, a tornare discretamente competitivo nel panoramatico internazionale, tornando quest’anno a giocare anche una finale ATP a Doha, venendo sconfitto in due set da Daniil Medvedev. Nonostante i suoi sforzi però, glisul groppone aumentano. Ma nonostante tutto, l’ex numero 1 al mondo e vincitore di tre Slam in carriera non vuole per nulla saperne di ritirarsi, come ha dichiarato in un’intervista su Sky Sports: “Se sarà il mio ultimo? Spero di no, ma non si sa mai. Gli atleti devono dare il massimo fino a cheno. Ho un’idea di quando chiudere la mia carriera, e non è quest’anno“. Lo scozzese approfondisce poi il discorso: “Se avessi avuto un altro infortunio grave o fosse ...