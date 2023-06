Temptation Island | Isabella e Manu | lo scoop sulla coppia Sarà vero? La segnalazione

(Di martedì 27 giugno 2023) Su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di, che ha già regalato ai telespettatori una serie di colpi di scena. Ma unain particolare ha attirato l'...

Su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di, che ha già regalato ai telespettatori una serie di colpi di scena. Ma una coppia in particolare ha attirato l'attenzione e la curiosità del pubblico. Stiamo parlando di Isabella e ...La prima puntata diha conquistato tutti, compresa Selvaggia Lucarelli che l'ha commentata ironicamente su Instagram scrivendo anche un messaggio a Maria De Filippi . Selvaggia Lucarelli guarda ...Manu diha fatto impazzire tutti per la sua umiltà e la faccia da bravo ragazzo. Fidanzato con Isabella , cerca di regalarle anche la luna ma lei vuole l'attico da un milione di euro. Manu ...

"Temptation Island", Federico e le confidenze sull'intimità con Ale: "Il sesso con lei non mi va" TGCOM

La prima puntata di "Temptation Island" è stata ricca di colpi di scena e brutte sorprese per le fidanzate. Dopo appena un giorno nel villaggio, infatti, Isabella chiede un falò di confronto immediato ...Nel corso della prima puntata di Temptation Island in tanti sono rimasti sorpresi nello scoprire che Daniele è stato sposato e ha un figlio ...