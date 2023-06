Temptation Island | Isabella e Manu al capolinea? Spunta un clamoroso scoop

(Di martedì 27 giugno 2023) Ieri, lunedì 26 giugno, è andata in onda la prima puntata die a generare molto sgomento è stata soprattutto la coppia formata da. I due ragazzi hanno raccontato la loro storia che ha toccato il cuore di tante persone. Specie lui ha fatto molta tenerezza in quanto ha dichiarato L'articolo proviene da KontroKultura.

C'era tanta attesa e curiosità attorno al ritorno die, dopo l'anno "sabbatico" lontano dai palinsesti Mediaset, il reality condotto da Filippo Bisciglia non ha deluso le aspettative. Ritorno con boom di ascolti al 26,14% di share, ...Secondo gradino del podio per Rai1 con la replica della serie 'Blanca Canale 5 con la prima puntata di '' ha vinto la prima serata di ieri sera con 3.558.000 telespettatori e uno share del 26,14% . Secondo gradino del podio per Rai1 con la replica della serie 'Blanca' che ha totalizzato ...La coppia composta da Daniele e Vittoria è una delle protagoniste di, ma le loro divergenze sulla visione del futuro mettono a dura prova il loro rapporto. ...

Ascolti tv lunedì 26 giugno: chi ha vinto tra Temptation Island e Blanca Fanpage.it

Il reality targato Fascino e condotto da Filippo Bisciglia debutta con il 26,14% di share e si aggiudica la prima serata di lunedì 26 giugno: la pausa ha pagato ...Arriva una segnalazione non di poco conto su Isabella e Manuel due dei protagonisti di Temptation Island 2023 ...