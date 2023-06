Temptation Island | Giuseppe e Gabriela stanno ancora insieme? Quel dettaglio social sulla coppia

(Di martedì 27 giugno 2023) In questa nuova edizione di, una delle coppie che sta attirando maggiormente l'attenzione è. Già prima della messa in onda della prima puntata del programma, si ...

Obiettivo subito centrato: scoppiano coppie a, già alla prima puntata. Al reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia a dare di matto per prima è Gabriela, fidanzata in crisi con Giuseppe. 'Sto bast***o. Si metteva a ...Pessime notizie per Mirko , uno dei sette fidanzati che con le rispettive compagne sono protagonisti della nuova edizione di, il reality piccantello di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Coppie in crisi, certo, ma i video degli sfoghi riservati dei partner sono sempre una bomba nucleare. E così è ...Articoli più lettista per tornare: le coppie, la data di messa e tutte le novità del reality 2023 di Alessandra De Tommasi Lorella Cuccarini, le foto in costume e i complimenti di ...

"Temptation Island", Federico e le confidenze sull'intimità con Ale: "Il sesso con lei non mi va" TGCOM

Si chiama Fabrizio Baglio l’uomo che si occupa delle musiche che fanno da colonna sonora alle puntate di Temptation Island ...Nel corso della prima puntata di Temptation Island in tanti sono rimasti sorpresi nello scoprire che Daniele è stato sposato e ha un figlio ...