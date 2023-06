Temptation Island | Federico choc sulla fidanzata Ale | ' Se le chiedo di leccare il prato | lo fa' Lei scoppia in lacrime

A scioccare i telespettatori, durante la diretta della prima puntata di, sono state le parole del programmatore di Triestre., Mirko deluso da Perla: 'Volevo ...è tornato, dopo un anno di pausa, con la prima puntata ieri sera, lunedì 26 giugno , su Canale5 . A condurre il reality estivo più atteso di sempre Filippo Bisciglia e già nella ...Ma Lorenzo, ex calciatore di discreto livello (ha giocato nella Fiorentina e nei Rangers di Glasgow) e prezzemolone da reality (in coppia con Manila, Celebrity Masterchef ), non si ...

"Temptation Island", Federico e le confidenze sull'intimità con Ale: "Il sesso con lei non mi va" TGCOM

Temptation Island, trionfano corna e (troppe) volgarità. Se ne salva solo uno: chi La prima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia vede protagonisti dichiarazioni… Leggi ...E` andata in onda ieri sera la prima puntata di Temptation Island. Ecco tutte le pagelle del docu-reality di Canale 5 ...