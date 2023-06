Temptation Island 2023 | Isabella chiede il falò di confronto immediato! La reazione di Manu

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 27 giugno 2023) E’ stata una doccia fredda per, nella prima puntata diascoltare le parole della sua fidanzata nei suoi confronti e in quelli della loro relazione. La giovane non ha avuto filtri mettendo in imbarazzo il fidanzato. Il video che poi viene mostrato ad, spinge la giovane a volere subito undi, ma ladinon è proprio quella che lei avrebbe sperato. Vediamo i dettagli., ladiè certa di volere ildidopo aver visto un video in cui il fidanzato si sfogava con gli altri fidanzati e ha ...