Temptation Island 2023 | il commento de La Velenosa – EPISODIO 1 | Temptation Island è tornata col botto! Maria non ci delude mai!

(Di martedì 27 giugno 2023) La stavo aspettando con la stessa trepidazione con cui aspetto lo stipendio, e finalmente è!!! Ma come abbiano fatto l’anno scorso senza? Quanto è stata triste la nostra estate? Come abbiamo resistito un anno senza Filippo Bisciglia che dice “ho un video per te?” Ma soprattutto come abbiamo fatto senza queste coppie, così male assortite e assurde che ci fanno sentire delle persone pazzesche? Ve lo dico subito la mia coppia preferita è quella composta da Giuseppe e Gabriela, ovviamente lui verrà chiamato d’ora in poi solo American boy – chi ha visto sa! Stanno insieme da quando lei ha 12 anni e lui 17 e per questo io già ho avuto un mancamento. Lui, lo si vede subito, è un genio e si è iscritto ad una chat d’incontri però invece di mettere il suo numero di telefono ha messo ...